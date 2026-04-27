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Balade du marché Montipouret

Balade du marché Montipouret

Balade du marché Montipouret dimanche 3 mai 2026.

Ville : 36230 Montipouret

Département : Indre

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Montipouret

Balade du marché

Montipouret Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Randonnée pédestre à Montipouret.
Randonnée pédestre de 8km à Montipouret. Rdv place de l’église. 2  .

Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 03 27 

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English :

Hiking in Montipouret.

L’événement Balade du marché Montipouret a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand

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