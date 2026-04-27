Montipouret

Balade du marché

Montipouret Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Randonnée pédestre à Montipouret.

Randonnée pédestre de 8km à Montipouret. Rdv place de l’église. 2 .

Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 03 27

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English :

Hiking in Montipouret.

L’événement Balade du marché Montipouret a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand