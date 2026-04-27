Balade du marché Montipouret
Balade du marché Montipouret dimanche 3 mai 2026.
Montipouret
Balade du marché
Montipouret Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Randonnée pédestre à Montipouret.
Randonnée pédestre de 8km à Montipouret. Rdv place de l’église. 2 .
Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 03 27
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English :
Hiking in Montipouret.
L’événement Balade du marché Montipouret a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pays de George Sand
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