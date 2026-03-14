Balade D’un château à l’autre Devant la mairie Mauprévoir

Balade D’un château à l’autre

Devant la mairie 6 Place de la Mairie Mauprévoir Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

À Mauprévoir, la balade nous mènera de l’église Sainte-Impère, édifiée au 11e siècle, au château médiéval situé en limite du bourg. Avec son beau châtelet d’entrée, l’ensemble est typique des constructions défensives de la fin du Moyen Âge. Il était dans la seconde moitié du 15e siècle propriété de l’abbaye de Charroux.

À Pleuville, la balade prendra la direction du château de Gorce. Reconnaissable à son châtelet d’entrée de la fin du 15e siècle, le château dispose d’un logis de la fin du 16e siècle ou du début du 17e siècle. Deux ailes de communs viennent enserrer la cour intérieure. La famille du Verrier de Boulzat a possédé le château de la fin du 18e siècle au début du 20e siècle.

Prévoir bonnes chaussures et voiture.

Gratuit. Sans réservation.

Organisée par les Pays d’art et d’histoire Vienne & Gartempe et Charente-Limousine .

Devant la mairie 6 Place de la Mairie Mauprévoir 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@ccvg86.fr

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English : Balade D’un château à l’autre

L’événement Balade D’un château à l’autre Mauprévoir a été mis à jour le 2026-03-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne