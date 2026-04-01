Balade écriture Yvetot
Balade écriture Yvetot jeudi 23 avril 2026.
Yvetot
Balade écriture
Rue des Zigs Zags Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 17:00:00
fin : 2026-04-23 19:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Sandrine pérégrine et vous propose un atelier d’écriture itinérant autour du Manoir du Fay. Venez jouer avec les mots au sein de ce lieu inspirant ! .
Rue des Zigs Zags Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 72 53 69 sandrineperegrine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade écriture
L’événement Balade écriture Yvetot a été mis à jour le 2026-04-10 par Yvetot Normandie Tourisme
À voir aussi à Yvetot (Seine-Maritime)
- BOODER – ESPACE LES VIKINGS Yvetot 19 avril 2026
- Spectacle de Booder Ah, l’école ! Rue Pierre de Coubertin Yvetot 19 avril 2026
- Stage de pratique artistique La fleur, une architecture vivante Yvetot 23 avril 2026
- Circuit de la Haute-Justice Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Circuit découverte du patrimoine autour de la gare et du Manoir du Fay Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026