Yvetot

Balade écriture

Rue des Zigs Zags Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:00:00

fin : 2026-04-23 19:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Sandrine pérégrine et vous propose un atelier d’écriture itinérant autour du Manoir du Fay. Venez jouer avec les mots au sein de ce lieu inspirant ! .

Rue des Zigs Zags Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 72 53 69 sandrineperegrine@gmail.com

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English : Balade écriture

L’événement Balade écriture Yvetot a été mis à jour le 2026-04-10 par Yvetot Normandie Tourisme