Stage de pratique artistique La fleur, une architecture vivante Yvetot
Stage de pratique artistique La fleur, une architecture vivante Yvetot jeudi 23 avril 2026.
Yvetot
Stage de pratique artistique La fleur, une architecture vivante
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-24
La galerie Duchamp vous invite à un stage de pratique artistique animé par l’artiste Agnès Frégé. Ce stage propose de déplacer le regard porté sur la fleur, de la considérer comme une construction complexe une véritable architecture vivante ! A partir de formes modèles , les participants travailleront la couleur puis la découpe et l’assemblage afin de composer leur propre fleur. Pour les 7-12 ans. .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 36 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
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English : Stage de pratique artistique La fleur, une architecture vivante
L’événement Stage de pratique artistique La fleur, une architecture vivante Yvetot a été mis à jour le 2026-04-10 par Yvetot Normandie Tourisme
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