Balade en barque sur l’Ognon, Port de l’Halbrandière, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Balade en barque sur l’Ognon Vendredi 17 juillet, 14h00, 16h00, 18h00 Port de l’Halbrandière Loire-Atlantique

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T19:00:00+02:00

Au départ du charmant port de l’Halbrandière, à Saint-Aignan de Grand Lieu, les bénévoles de l’association des Pigouilleurs vous accueillent à bord d’une barque à moteur et à bout pointu. Pendant environ 1h30, laissez-vous guider sur la rivière de l’Ognon et découvrez les paysages et les richesses naturelles du lac.

INFOS PRATIQUES

• Vendredi 17 juillet

• 3 créneaux sont proposés : 14h, 16h ou 18h

• Gratuit / Inscription obligatoire en ligne

Port de l’Halbrandière port de l’halbrandière Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/balade-en-barque-sur-l-ognon-5011.html?cHash=2b8db2fc4be7d6495d47bbc37bd23ce4 »}] [{« link »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/balade-en-barque-sur-l-ognon-5011.html?cHash=2b8db2fc4be7d6495d47bbc37bd23ce4 »}]

Embarquez pour un voyage magique sur l’Ognon ! balade nature balade en barque

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