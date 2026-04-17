Balade en bateau la route des phares Route de l’Embarcadère Ploubazlanec
Balade en bateau la route des phares Route de l’Embarcadère Ploubazlanec mercredi 15 juillet 2026.
Ploubazlanec
Balade en bateau la route des phares
Route de l’Embarcadère Embarcadère Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Partez à la découverte des phares et balises autour de l’archipel de Bréhat. Une balade qui se veut instructive et ludique, à destination de tous les âges. Pour en apprendre un “rayon” sur la navigation et l’histoire des phares emblématiques dans un large périmètre autour de l’archipel. .
Route de l’Embarcadère Embarcadère Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 79 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade en bateau la route des phares Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Ploubazlanec (Côtes-d'Armor)
- Sortie patrimoine avec Horizons22 Plage de Launay Ploubazlanec 13 mai 2026
- Balade en bateau la route des phares Route de l’Embarcadère Ploubazlanec 13 mai 2026
- Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec 15 mai 2026
- Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec 16 mai 2026
- Découverte de l’estran avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec 17 mai 2026