Cap sports Ploubazlanec Salle omnisports Ploubazlanec

Ploubazlanec

Cap sports Ploubazlanec

Salle omnisports Rue du Pouldu Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-15

Le service des sports propose des stages et des séjours à vocation sportive pendant les vacances d’été, destinés aux enfants âgés de 6 à 15 ans. .

Salle omnisports Rue du Pouldu Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 81 60 38

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English :

L’événement Cap sports Ploubazlanec Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol