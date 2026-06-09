Cap sports Ploubazlanec Salle omnisports Ploubazlanec
Cap sports Ploubazlanec Salle omnisports Ploubazlanec mercredi 15 juillet 2026.
Ploubazlanec
Cap sports Ploubazlanec
Salle omnisports Rue du Pouldu Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-15
Le service des sports propose des stages et des séjours à vocation sportive pendant les vacances d’été, destinés aux enfants âgés de 6 à 15 ans. .
Salle omnisports Rue du Pouldu Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 81 60 38
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English :
L’événement Cap sports Ploubazlanec Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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