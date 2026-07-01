Matelot d’un jour ! Milmarin Ploubazlanec
mercredi 15 juillet 2026 · Milmarin · Ploubazlanec
Informations pratiques
Ploubazlanec
Matelot d’un jour !
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez les cordages, leurs usages à bord et leurs détournements créatifs ! Apprenez à réaliser une pomme de touline ou un paillet et repartez avec votre création. Pour tous à partir de 7 ans ; enfants accompagnés d’un adulte. Réservation fortement conseillée. .
Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34
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English :
L’événement Matelot d’un jour ! Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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