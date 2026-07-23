Informations pratiques

La Collancelle

Balade en bateau, lecture au fil de l’eau.

A la Collancelle La Collancelle Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:30:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Animation lecture de textes au fil de l’eau, sur un bateau à la Collancelle. .

A la Collancelle La Collancelle 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 60 02 accueil.cscb@beuvron.fr

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English : Balade en bateau, lecture au fil de l’eau.

L’événement Balade en bateau, lecture au fil de l’eau. La Collancelle a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Tannay Brinon Corbigny