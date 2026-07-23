Balade en bateau, lecture au fil de l’eau. La Collancelle
mercredi 19 août 2026 · La Collancelle
Informations pratiques
La Collancelle
Balade en bateau, lecture au fil de l’eau.
A la Collancelle La Collancelle Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Animation lecture de textes au fil de l’eau, sur un bateau à la Collancelle. .
A la Collancelle La Collancelle 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 60 02 accueil.cscb@beuvron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade en bateau, lecture au fil de l’eau.
L’événement Balade en bateau, lecture au fil de l’eau. La Collancelle a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Tannay Brinon Corbigny