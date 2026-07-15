Balade en bateau sortie avec Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne
jeudi 3 septembre 2026 · Devant le quai Pedros · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Balade en bateau sortie avec Baiona Marine
Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 10:00:00
fin : 2026-09-03 12:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Tous les jeudis et samedis de juillet à septembre, Baiona Marine vous propose une balade matinale en bateau au départ de Bayonne, le long des côtes angloyes jusqu’à Biarritz.
Embarquez avec nous en petit comité, pour découvrir le Pays Basque autrement. Nourriture et boissons autorisées à bord ! .
Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 baiona-marine@outlook.fr
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English : Balade en bateau sortie avec Baiona Marine
L’événement Balade en bateau sortie avec Baiona Marine Bayonne a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Bayonne
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