Corinne destribats photographies Galerie des Corsaires Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Corinne destribats photographies

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Petit Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 15:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Issue d’une enfance marquée par l’expatriation, Corinne Destribats grandit entre Paris et Londres, avec de fréquents allers-retours en Asie. Ces voyages précoces la plongent dans une diversité de cultures, de visages et de modes de vie, éveillant très tôt chez elle une fascination profonde pour l’humain. Observer, comprendre, raconter ces élans sont à l’origine de sa pratique photographique.

Elle photographie partout où elle se rend. La France, Taïwan, le Maroc et le Royaume-Uni nourrissent son regard, chacun apportant ses rythmes, ses lumières et ses dynamiques humaines. Parmi ces territoires, le Royaume-Uni demeure son terrain de jeu favori elle y trouve une liberté particulière, une ouverture des passants qui lui permet d’approcher sans brusquer, d’attendre que gestes et regards surgissent naturellement. Son travail photographique s’inscrit principalement dans l’espace urbain. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Petit Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 69 88 graphgaleriedescorsaires@gmail.com

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English : Corinne destribats photographies

L’événement Corinne destribats photographies Bayonne a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Bayonne