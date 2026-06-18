Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne vendredi 7 août 2026.

Bayonne

Visite guidée de l’exposition permanente

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Visite guidée de l’xposition permanente du musée basque .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Visite guidée de l’exposition permanente

L’événement Visite guidée de l’exposition permanente Bayonne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayonne