Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne vendredi 7 août 2026.
Bayonne
Visite guidée de l’exposition permanente
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Visite guidée de l’xposition permanente du musée basque .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Visite guidée de l’exposition permanente
L’événement Visite guidée de l’exposition permanente Bayonne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayonne
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