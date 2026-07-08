Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne
mercredi 19 août 2026 · Devant le quai Pedros · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine
Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 21:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Tous les mercredis de juillet à septembre, Baiona Marine vous propose une balade en bateau au départ de Bayonne, le long des côtes angloyes jusqu’à Biarritz.
Embarquez avec nous en petit comité, pour découvrir le Pays Basque autrement. .
Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 baiona-marine@outlook.fr
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English : Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine
L’événement Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine Bayonne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bayonne
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