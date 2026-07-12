Informations pratiques

Bayonne

Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne

25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Connaissez-vous l’euskara ? Il s’agit du nom vernaculaire de la langue basque.

Beaucoup pensent à tort qu’il s’agit d’un patois ou d’une sorte de dialecte du français ou de l’espagnol. Mais l’euskara ne descend pas du latin il s’agit d’une langue pré indo-européenne, tout à fait unique en son genre !

Vous aimeriez en savoir plus sur l’origine et le fonctionnement de cette langue ? Nous vous proposons cet atelier de 2 heures d’initiation à la langue basque, animé par Enzo, professeur d’euskara pour les adultes. Vous y apprendrez à dire quelques mots pour saluer, vous présenter (dire votre prénom et votre âge) et commander une boisson. .

25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne

L’événement Initiation à la langue basque à l’Office de Tourisme de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Bayonne