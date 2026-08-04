Concert d’été en plein air de musique et chants basques au Club Pottoroak Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Bayonne
mardi 18 août 2026 · Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Concert d’été en plein air de musique et chants basques au Club Pottoroak
Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Allée Catherine de Bourbon Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Chants basques et chants du monde avec les choeurs d’hommes POTTOROAK et KANTARIMA réunis
Bastien LAFOSSE, percussionniste, marimbiste
Florian LAFOSSE, ténor .
Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Allée Catherine de Bourbon Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 35 57 38 administration-choeur@pottoroak.fr
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English : Concert d’été en plein air de musique et chants basques au Club Pottoroak
L’événement Concert d’été en plein air de musique et chants basques au Club Pottoroak Bayonne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Bayonne
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