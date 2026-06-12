Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Visite guidée de l’exposition permanente Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne mardi 4 août 2026.
Bayonne
Visite guidée de l’exposition permanente
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Visite guidée des collections permanentes du Musée Basque. .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de l’exposition permanente
L’événement Visite guidée de l’exposition permanente Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché de quartier Place des gascons Bayonne 17 juin 2026
- Visite guidée Au temps des grands magasins Entrée de la rue Victor Hugo Bayonne 17 juin 2026
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 18 juin 2026
- Terrasses en fête Terraz alai Bayonne 18 juin 2026
- Une Belle Bourrine Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 18 juin 2026