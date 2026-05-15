Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne
Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne samedi 25 juillet 2026.
Bayonne
Visite guidée Chocolat gourmand
Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Vos papilles sont à l’honneur pour ce rendez-vous autour du chocolat. Rencontre avec des chocolatiers et découverte de l’histoire chocolatière de Bayonne, du XVIIe siècle à nos jours. La visite comprend une dégustation. .
Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Chocolat gourmand
L’événement Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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