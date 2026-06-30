Exposition Jacqueline Duchêne et Marie-Flore Larbodière Galerie des Corsaires Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Exposition Jacqueline Duchêne et Marie-Flore Larbodière

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Petit Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Jacqueline Duchêne peint avec une joie profonde le passage du vide à la création.

Son pinceau fait naître l’espace et la couleur dans une explosion silencieuse de vie.

Marie-Flore Larbodière modèle l’argile, travaille le fer, la pierre et bien d’autres matériaux. Installée depuis 17ans dans les Landes, elle connut les plages jonchées de plastiques, ferrailles et autres détritus. Ensevelis sous ces déchets, la découverte des bois flottés l’inspira, la passionna, et c’est ainsi qu’elle se lança dans l’aventure de nouvelles techniques de sculpture. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Petit Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 69 88 graphgaleriedescorsaires@gmail.com

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English : Exposition Jacqueline Duchêne et Marie-Flore Larbodière

L’événement Exposition Jacqueline Duchêne et Marie-Flore Larbodière Bayonne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Bayonne