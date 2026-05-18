Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne
Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne mardi 4 août 2026.
Bayonne
Street Art et patrimoine au Petit Bayonne
Square Léo Pouzac Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Entre Nive et Adour, explorez le quartier du Petit Bayonne au fil des fresques monumentales ou plus discrètes. Une visite insolite et à deux voix qui fait dialoguer art urbain et patrimoine. En partenariat avec le centre d’art associatif Kaxu. .
Square Léo Pouzac Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Street Art et patrimoine au Petit Bayonne
L’événement Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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