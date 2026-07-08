Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine

Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Tous les mercredis de juillet à septembre, Baiona Marine vous propose une balade en bateau au départ de Bayonne, le long des côtes angloyes jusqu’à Biarritz.

Embarquez avec nous en petit comité, pour découvrir le Pays Basque autrement. .

Devant le quai Pedros 1 Avenue du Maréchal Leclerc Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 baiona-marine@outlook.fr

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English : Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine

L’événement Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine Bayonne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bayonne