Bal!ade en Boischaut Sortie de résidence Rural Chic

La Perche Cher

Rural Chic Cabaret de Campagne

Le groupe Ubürik sera en résidence sur notre territoire pour une semaine, surveillez nos réseaux, nous vous donnerons rendez-vous pour la sortie de résidence !

Le cabaret de proximité qui laboure les clichés.

Rural Chic, c’est une soirée-spectacle mêlant théâtre, musique et performance dans une forme hybride, joyeuse et libre. Un regard sensible, drôle et impertinent sur notre époque, qui met en lumière ses contradictions, ses vertiges et ses plaisirs simples. .

La Perche 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

