Balade en bords de Marne, Vélodrome , Paris 75012, Charenton-le-Pont

Balade en bords de Marne Samedi 9 mai, 09h30 Vélodrome , Paris 75012 Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Nous proposons une balade inclusive à la découverte des bords de Marne, pour personnes en situation de handicaps et aidants. De Paris à Vaires/Marne, 40 kms Balade en journée, avec repas en commun, pizzaria Possibilité de prêt de vélo ou tricycle avec participation

Vélodrome , Paris 75012 51 avenue de Gravelle Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « onpedaletous@gmail.com »}]

Balade inclusive à la découverte des bords de Marne, à vélo ou en tricycle

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