AGENDA · Saint-Trimoël
Balade en calèche au Botrai Saint-Trimoël
mercredi 19 août 2026 · Saint-Trimoël
Informations pratiques
Saint-Trimoël
Balade en calèche au Botrai
La ferme du Botrai Saint-Trimoël Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Balade dans la campagne autour du Botrai guidée par deux chevaux postiers bretons. Inscription par téléphone. .
La ferme du Botrai Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23
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English :
L’événement Balade en calèche au Botrai Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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