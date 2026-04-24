Balade en calèche entre dune et marais Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Balade en calèche entre dune et marais

Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 16:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31

Embarquez pour une escapade pittoresque en calèche dans les marais des Moutiers-en-Retz !

Michel, le cocher expérimenté, et sa fidèle compagne Tania, la jument, vous invitent à une balade en calèche au cœur du marais de Lyarne.

La balade en calèche

Laissez-vous bercer par le rythme tranquille de la nature et découvrez les merveilles de ce paysage préservé. Observez les reflets dorés du soleil sur les eaux calmes des étiers. Les roseaux bruissent doucement, et l’air est empli de senteurs marines. Peut-être apercevrez-vous un héron majestueux ou une libellule dansante ?

Cette balade ludique au plus près de l’animal et de la nature plaira aux enfants et aux adultes.

Les dates et horaires des balades

du 6 juillet au 31 août tous les lundis et jeudis à 14h30, 15h30 et 16h30.

la calèche effectue une autre balade dans le marais Breton au départ du Port du Collet, en direction de Villeneuve-en-Retz, départs tous les lundis et jeudis matins à 9h30, 10h30 et 11h30.

Réservation des balades en calèches

Réservation obligatoire à l’office de tourisme des Moutiers-en-Retz, à l’accueil ou par téléphone 02 40 82 74 00, ou dans l’un des 7 offices de tourisme Destination Pornic



Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

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Port du Collet Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 74 00 lesmoutiersenretz@pornic.com

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English :

Embark on a picturesque horse-drawn carriage ride through the marshes of Moutiers-en-Retz!

L’événement Balade en calèche entre dune et marais Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic