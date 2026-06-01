Conversation en anglais Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz mercredi 10 juin 2026.

Les Moutiers-en-Retz

Conversation en anglais

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-11 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-24 2026-06-25 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30

Parlez anglais en toute convivialité aux Moutiers-en-Retz !

Des échanges pour progresser à son rythme

La bibliothèque des Moutiers-en-Retz propose des ateliers de conversation en anglais ouverts à tous. Débutant, intermédiaire ou déjà à l’aise à l’oral, ces rencontres en petits groupes permettent de pratiquer la langue dans une ambiance détendue et bienveillante. Une occasion idéale pour gagner en confiance tout en partageant un moment convivial.

Horaires et renseignements

Pour tout renseignements, contactez la bibliothèque de Moutiers-en-Retz ou écrivez à Tereze Tamovica par mail.

Venez pratiquer l’anglais près de chez vous et rencontrer d’autres passionnés de langues !



Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 06 57 32 tereze.tamovica@laposte.net

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English :

Speak English in a friendly atmosphere in Les Moutiers-en-Retz!

L’événement Conversation en anglais Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic