Marché des Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz

Marché des Moutiers-en-Retz

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 08:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02

En plein coeur du village, flânez sur le marché des Moutiers-en-Retz, un marché authentique, typique et convivial !

Le marché des Moutiers-en-Retz est l’occasion pour les amateurs de produits frais de faire leurs courses et de découvrir les saveurs locales. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, la place principale se transforme et se pare de mille couleurs et odeurs.

Petit marché en hiver, il s’agrandit pour la période estivale ! Vous y trouverez à la belle saison, une multitude de produits : fruits et légumes, brioches, huîtres, crustacés, fromages, crêpes et galettes, bijoux, vêtements…

Les jours de marché aux Moutiers-en-Retz

toute l’année le samedi de 8h à 12h30

du 15 juin au 15 septembre le jeudi et le samedi de 8h à 12h30

​

2 adresses gourmandes à tester sur le marché des Moutiers-en-Retz

le sel de la Saline Tenue de Mareil

les fromages de la Fromagerie Beillevaire

Les commerçants situés tout autour de la place de l’église vous accueillent également dans leurs jolies boutiques fromagerie La Boîte aux Fromages, épicerie Proxi et bien d’autres.

Les avis des visiteurs

Petit marché où vous trouverez des produits frais et locaux. La place du village est charmante.

Bien situé, un joli marché en été où se cotoie des étals colorés. Les commerces de proximité sont un vrai plus pour ce marché typique.

Marché local, produits de qualité, commercants sympas, en bref un marché à taille humaine !

Venez faire un tour au marché des Moutiers-en-Retz c’est bon pour votre santé, pour les producteurs et pour la planète !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05

English :

In the heart of the village, stroll through the Moutiers-en-Retz market, an authentic, typical and friendly market!

L’événement Marché des Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2025-12-12 par I_OT Pornic