Jeu de piste nature en famille Les Moutiers-en-Retz
Jeu de piste nature en famille Les Moutiers-en-Retz vendredi 20 février 2026.
Jeu de piste nature en famille
Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Partez à l’aventure avec le jeu de piste nature À la mer aux Moutiers-en-Retz !
Une enquête ludique au cœur de la Baie de Bourgneuf
Organisé par Échos Nature, ce nouveau jeu de piste invite les familles à explorer la plage autrement. En aidant Marie et Louis, les enfants accompagnés de leurs parents partent à la découverte de la Baie de Bourgneuf à travers indices, énigmes et défis disséminés sur le sable.
Apprendre en s’amusant, en famille
À chaque étape, une épreuve permet de récolter une lettre. Une fois réunies, elles dévoilent le nom de la maison du grand-père à retrouver. Une aventure joyeuse et pédagogique, idéale pour observer la nature, coopérer et partager un moment complice en famille.
Ouvrez l’œil, relevez les défis et vivez une enquête grandeur nature face à la mer !
Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 48 50 23 vincent@echosnature.fr
English :
Go on an adventure with the À la mer nature trail in Moutiers-en-Retz!
