Jeu de piste nature en famille

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Partez à l’aventure avec le jeu de piste nature À la mer aux Moutiers-en-Retz !

Une enquête ludique au cœur de la Baie de Bourgneuf

Organisé par Échos Nature, ce nouveau jeu de piste invite les familles à explorer la plage autrement. En aidant Marie et Louis, les enfants accompagnés de leurs parents partent à la découverte de la Baie de Bourgneuf à travers indices, énigmes et défis disséminés sur le sable.

Apprendre en s’amusant, en famille

À chaque étape, une épreuve permet de récolter une lettre. Une fois réunies, elles dévoilent le nom de la maison du grand-père à retrouver. Une aventure joyeuse et pédagogique, idéale pour observer la nature, coopérer et partager un moment complice en famille.

Ouvrez l’œil, relevez les défis et vivez une enquête grandeur nature face à la mer !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

.

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 48 50 23 vincent@echosnature.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Go on an adventure with the À la mer nature trail in Moutiers-en-Retz!

L’événement Jeu de piste nature en famille Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-07 par I_OT Pornic