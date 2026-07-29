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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

BALADE EN CALECHE Machecoul-Saint-Même

mercredi 29 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place des Halles
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

BALADE EN CALECHE

Place des Halles Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

BALADE EN CALECHE
Découvrez les environs de Machecoul de façon originale, à travers une balade douce et gratuite.   .

Place des Halles Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 42 87 

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English :

HORSE-DRAWN CARRIAGE RIDE

L’événement BALADE EN CALECHE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Sud Retz Atlantique

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