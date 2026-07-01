SUMMER BMX CONTEST Machecoul-Saint-Même
jeudi 30 juillet 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
SUMMER BMX CONTEST
20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
SUMMER BMX CONTEST
Chronos, courses, sauts, concours de départs… Bref, une aprèm pour se challenger!
Dans la limite des places disponibles. .
20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire bmxmachecoul@gmail.com
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English :
SUMMER BMX CONTEST
L’événement SUMMER BMX CONTEST Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sud Retz Atlantique
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