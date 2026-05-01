Gignac

BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Balade en canoé sur l’Hérault au départ de la base nautique de la Meuse à Gignac, sur toute la journée

Organisé par Gignac Canoé Kayak

Balade en canoé sur l’Hérault au départ de la base nautique de la Meuse à Gignac, sur toute la journée

Organisé par Gignac Canoé Kayak

Les mineurs doivent être accompagnés savoir nager .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 41 24 98 69

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English : BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT

All-day canoe trip on the Hérault, departing from Base Nautique de la Meuse in Gignac

Organized by Gignac Canoé Kayak

L’événement BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT Gignac a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT