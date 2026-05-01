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BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT Gignac

BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT Gignac samedi 16 mai 2026.

Ville : 34150 Gignac

Département : Hérault

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Gignac

BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Balade en canoé sur l’Hérault au départ de la base nautique de la Meuse à Gignac, sur toute la journée
Organisé par Gignac Canoé Kayak
Balade en canoé sur l’Hérault au départ de la base nautique de la Meuse à Gignac, sur toute la journée
Organisé par Gignac Canoé Kayak
Les mineurs doivent être accompagnés savoir nager   .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 41 24 98 69 

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English : BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT

All-day canoe trip on the Hérault, departing from Base Nautique de la Meuse in Gignac
Organized by Gignac Canoé Kayak

L’événement BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT Gignac a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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