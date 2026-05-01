BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT Gignac
BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT Gignac samedi 16 mai 2026.
Gignac
BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Balade en canoé sur l’Hérault au départ de la base nautique de la Meuse à Gignac, sur toute la journée
Organisé par Gignac Canoé Kayak
Balade en canoé sur l’Hérault au départ de la base nautique de la Meuse à Gignac, sur toute la journée
Organisé par Gignac Canoé Kayak
Les mineurs doivent être accompagnés savoir nager .
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 41 24 98 69
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English : BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT
All-day canoe trip on the Hérault, departing from Base Nautique de la Meuse in Gignac
Organized by Gignac Canoé Kayak
L’événement BALADE EN CANOE SUR L’HERAULT Gignac a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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