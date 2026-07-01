Balade en clavecins Notes Errantes 2026 #8 Le Bourg Mayres
lundi 27 juillet 2026 · Le Bourg · Mayres
Informations pratiques
Mayres
Balade en clavecins Notes Errantes 2026 #8
Le Bourg Eglise Mayres Puy-de-Dôme
Tarif : 9 – 9 – 18 EUR
en pré-vente sur le site
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27 22:15:00
Date(s) :
2026-07-27
Proposée par les clavecinistes Arnaud De Pasquale et François Guerrier, artistes invités des premières Notes Errantes, cette balade musicale dans l’Europe de la fin de la Renaissance fait résonner la musique des principaux compositeurs de
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Le Bourg Eglise Mayres 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net
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English :
Presented by harpsichordists Arnaud De Pasquale and François Guerrier, guest artists at the first Notes Errantes festival, this musical journey through late-Renaissance Europe brings to life the music of the leading composers of
L’événement Balade en clavecins Notes Errantes 2026 #8 Mayres a été mis à jour le 2026-07-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez