Balade en clavecins Notes Errantes 2026 #8 Le Bourg Mayres

Informations pratiques

Mayres

Balade en clavecins Notes Errantes 2026 #8

Le Bourg Eglise Mayres Puy-de-Dôme

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

en pré-vente sur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27 22:15:00

Date(s) :

2026-07-27

Proposée par les clavecinistes Arnaud De Pasquale et François Guerrier, artistes invités des premières Notes Errantes, cette balade musicale dans l’Europe de la fin de la Renaissance fait résonner la musique des principaux compositeurs de

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Le Bourg Eglise Mayres 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

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English :

Presented by harpsichordists Arnaud De Pasquale and François Guerrier, guest artists at the first Notes Errantes festival, this musical journey through late-Renaissance Europe brings to life the music of the leading composers of

L’événement Balade en clavecins Notes Errantes 2026 #8 Mayres a été mis à jour le 2026-07-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez