Balade en écriture à la chapelle St Colomban Sainte-Marie-en-Chanois
mercredi 5 août 2026 · Sainte-Marie-en-Chanois
Informations pratiques
Sainte-Marie-en-Chanois
Balade en écriture à la chapelle St Colomban
Impasse Saint-Colomban Sainte-Marie-en-Chanois Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Balade ponctuée de moments d’écriture créative suivi d’un pique-nique partagé.
Venez vivre un moment unique et original pour vous reconnecter à la nature, aux arbres ainsi qu’à votre créativité grâce à l’écriture. Tous les sens sont en éveil pour être au service de l’imagination et de votre élan créatif. Vous serez guidés pour créer avec les mots de manière spontanée, ludique et sans besoin de technique.
A destination des adultes et adolescents dès 16 ans.
Annulé en cas de pluie ou orage. .
Impasse Saint-Colomban Sainte-Marie-en-Chanois 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98 bonjour@creer-serelier.org
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English : Balade en écriture à la chapelle St Colomban
L’événement Balade en écriture à la chapelle St Colomban Sainte-Marie-en-Chanois a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)