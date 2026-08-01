Informations pratiques

Sainte-Marie-en-Chanois

Balade en écriture à la chapelle St Colomban

Impasse Saint-Colomban Sainte-Marie-en-Chanois Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Balade ponctuée de moments d’écriture créative suivi d’un pique-nique partagé.

Venez vivre un moment unique et original pour vous reconnecter à la nature, aux arbres ainsi qu’à votre créativité grâce à l’écriture. Tous les sens sont en éveil pour être au service de l’imagination et de votre élan créatif. Vous serez guidés pour créer avec les mots de manière spontanée, ludique et sans besoin de technique.

A destination des adultes et adolescents dès 16 ans.

Annulé en cas de pluie ou orage. .

Impasse Saint-Colomban Sainte-Marie-en-Chanois 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98 bonjour@creer-serelier.org

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English : Balade en écriture à la chapelle St Colomban

L’événement Balade en écriture à la chapelle St Colomban Sainte-Marie-en-Chanois a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)