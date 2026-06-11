Beussent

Balade en ferme Mercredi 19 août

Beussent Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Découvrez les richesses du terroir local, de la fabrication du miel à l’élevage d’escargots. Au fil des rencontres et des explications passionnantes, explorez des savoir-faire authentiques dans une ambiance conviviale et gourmande. Une sortie originale à partager en famille ou entre amis (Randonnée de 4,5 km).

Départ 2 Route de Fruges à 14h

Tarif 6€ par adulte 4€ par enfant gratuit pour les moins de 6ans goûter OFFERT

Sur réservation

Prévoyez de bonnes chaussures de marche, une bouteille d’eau et le nécessaire pour vous protéger du soleil. .

Beussent 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14

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English :

L’événement Balade en ferme Mercredi 19 août Beussent a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Hucqueliers