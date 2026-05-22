Balade en kayak vers le phare de Pontusval plages des crapauds Plounéour-Brignogan-plages
Balade en kayak vers le phare de Pontusval plages des crapauds Plounéour-Brignogan-plages jeudi 9 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Balade en kayak vers le phare de Pontusval
plages des crapauds Centre Nautique de Brignogan Plages Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Partez en randonnée kayak depuis la baie de Pontusval en longeant les rochers sculptés par la mer. Découvrez le sémaphore de Brignogan, les chaos granitiques et les eaux translucides qui font la beauté sauvage du littoral. Entre passages au plus près des récifs et paysages marins uniques, cette balade offre un véritable moment d’évasion, avec une arrivée face au majestueux phare de Pontusval. .
plages des crapauds Centre Nautique de Brignogan Plages Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 44 76
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L’événement Balade en kayak vers le phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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