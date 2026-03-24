Balade en lecture autour de Léotoing

Parking à l’entrée de Léotoing Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Balade-lecture autour du village de Léotoing.. La biodiversité des lieux se dévoilera à chaque pas, sur les sentiers qui offrent des points de vue imprenables sur la vallée de l’Alagnon et les Monts d’Auvergne.

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Parking à l’entrée de Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

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English :

Reading walk around the village of Léotoing… The biodiversity of the area is revealed at every step, as you follow the paths offering breathtaking views over the Alagnon valley and the Monts d’Auvergne.

L’événement Balade en lecture autour de Léotoing Léotoing a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne