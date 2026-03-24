Balade en lecture autour de Léotoing Léotoing
Balade en lecture autour de Léotoing Léotoing dimanche 24 mai 2026.
Balade en lecture autour de Léotoing
Parking à l’entrée de Léotoing Léotoing Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Balade-lecture autour du village de Léotoing.. La biodiversité des lieux se dévoilera à chaque pas, sur les sentiers qui offrent des points de vue imprenables sur la vallée de l’Alagnon et les Monts d’Auvergne.
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Parking à l’entrée de Léotoing Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49
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English :
Reading walk around the village of Léotoing… The biodiversity of the area is revealed at every step, as you follow the paths offering breathtaking views over the Alagnon valley and the Monts d’Auvergne.
L’événement Balade en lecture autour de Léotoing Léotoing a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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