Balade en paddle et coucher de soleil

Vauveix Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Balade en stand up paddle encadrée par un moniteur pour profiter d’une initiation au paddle et du coucher de soleil sur le lac, et des merveilles que le site a à nous offrir, en famille ou entre amis. Accessible aux personnes handicapées. .

Vauveix Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 78 02 nautic-club-limousin23@orange.fr

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English : Balade en paddle et coucher de soleil

L’événement Balade en paddle et coucher de soleil Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lac de Vassivière