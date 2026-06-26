Informations pratiques

Grièges

Balade en paddle

Pont de Jonc Grièges Ain

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5 € / heure et 10 €/ 2 heures

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Observez les hérons et castors de la Vallée de la Saône lors d’une balade en paddle en autonomie et accessible aux débutants.

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Pont de Jonc Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Spot herons and beavers in the Saône Valley during a self-guided paddleboarding trip that’s perfect for beginners.

L’événement Balade en paddle Grièges a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle