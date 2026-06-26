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AGENDA · Grièges

Balade en paddle Grièges

jeudi 2 juillet 2026 · Grièges

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Pont de Jonc
Ville
01290 Grièges
Département
Ain
Tarif
5 5 10 5 € / heure et 10 €/ 2 heures

Grièges

Balade en paddle

Pont de Jonc Grièges Ain

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5 € / heure et 10 €/ 2 heures

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Observez les hérons et castors de la Vallée de la Saône lors d’une balade en paddle en autonomie et accessible aux débutants.
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Pont de Jonc Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Spot herons and beavers in the Saône Valley during a self-guided paddleboarding trip that’s perfect for beginners.

L’événement Balade en paddle Grièges a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle