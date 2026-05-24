Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour Place de la République Bayonne

Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour Place de la République Bayonne

Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour Place de la République Bayonne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Communiquée lors de la réservation

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour

Place de la République Communiquée lors de la réservation Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Une balade à la découverte des lines intimes qui relient Saint-Esprit à l’Adour.
Rives marécageuses, anciens étangs à marée, pont, pèche, chantiers navals, arsenal et port industriel décelez les traces de cette histoire et observez les relations contemporaines du quartier avec le fleuve.   .

Place de la République Communiquée lors de la réservation Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour

L’événement Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne

À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)