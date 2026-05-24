Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour Place de la République Bayonne
Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour Place de la République Bayonne samedi 20 juin 2026.
Bayonne
Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour
Place de la République Communiquée lors de la réservation Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Une balade à la découverte des lines intimes qui relient Saint-Esprit à l’Adour.
Rives marécageuses, anciens étangs à marée, pont, pèche, chantiers navals, arsenal et port industriel décelez les traces de cette histoire et observez les relations contemporaines du quartier avec le fleuve. .
Place de la République Communiquée lors de la réservation Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour
L’événement Balade en quartier Saint-Esprit, bord d’Adour Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne
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