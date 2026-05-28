Atelier scientifique les mystères de l’espace Le Bercail Bayonne
Atelier scientifique les mystères de l’espace Le Bercail Bayonne samedi 20 juin 2026.
Bayonne
Atelier scientifique les mystères de l’espace
Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Découvrez un atelier scientifique proposé au bercail à Bayonne pour les enfants.
Un mystérieux astronaute embarque les enfants pour un incroyable voyage à travers l’espace ! Ensemble, ils découvrent les secrets du système solaire, manipulent les planètes et apprennent comment fonctionne notre galaxie. Mais la mission prend une tournure inattendue… Après l’exploration des planètes, les enfants atterrissent sur d’étranges mondes remplis de matières étonnantes et gluantes à observer et expérimenter !
Au programme
découverte du système solaire
fabrication d’un slime galactique
création d’une balle rebondissante planète
expériences sensorielles autour de l’oobleck, une matière fascinante aux propriétés surprenantes
À travers les manipulations, les enfants explorent de véritables notions scientifiques états de la matière, réactions, textures, observation du monde qui nous entoure. .
Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier scientifique les mystères de l’espace Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Vie et mémoire du Bas-Adour l’eau Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne 28 mai 2026
- Petit K Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 28 mai 2026
- Exposition: coalition, art écologie et territoires DIDAM Bayonne 29 mai 2026
- Marché de quartier Saint-Esprit Bayonne 29 mai 2026
- Marché de quartier Polo Beyris Bayonne 29 mai 2026