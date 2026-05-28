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Atelier scientifique les mystères de l’espace Le Bercail Bayonne

Atelier scientifique les mystères de l’espace Le Bercail Bayonne

Atelier scientifique les mystères de l’espace Le Bercail Bayonne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le Bercail

Adresse : 5 Rue Colette Etchepare-Péna

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Atelier scientifique les mystères de l’espace

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Découvrez un atelier scientifique proposé au bercail à Bayonne pour les enfants.
Un mystérieux astronaute embarque les enfants pour un incroyable voyage à travers l’espace ! Ensemble, ils découvrent les secrets du système solaire, manipulent les planètes et apprennent comment fonctionne notre galaxie. Mais la mission prend une tournure inattendue… Après l’exploration des planètes, les enfants atterrissent sur d’étranges mondes remplis de matières étonnantes et gluantes à observer et expérimenter !

Au programme
découverte du système solaire
fabrication d’un slime galactique
création d’une balle rebondissante planète
expériences sensorielles autour de l’oobleck, une matière fascinante aux propriétés surprenantes

À travers les manipulations, les enfants explorent de véritables notions scientifiques états de la matière, réactions, textures, observation du monde qui nous entoure.   .

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71  laure@aptikids.fr

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English :

L’événement Atelier scientifique les mystères de l’espace Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne

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