Hure

Balade en soirée à Hure

Parking du stade Hure Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Gratuites et ouvertes à tous les publics (randonneurs confirmés ou occasionnels, licenciés ou non, jeunes et moins jeunes), les balades en soirée (anciennement balades à la fraîche) se déroulent sur une distance de 8 à 10 km. Elles sont conduites par des animateurs bénévoles et expérimentés des RHEM qui vous feront partager leur passion et leur connaissance du territoire de l’Entre-deux-Mers. Le départ est à 19 h et nous vous recommandons de venir un peu à l’avance au point de Rdv afin que le départ se fasse à l’heure précise. .

Parking du stade Hure 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 064073652 contact@randorhem.fr

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English : Balade en soirée à Hure

L’événement Balade en soirée à Hure Hure a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de l’Entre-deux-Mers