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Balade en Tchanquaroue au coucher de soleil Mimizan

samedi 19 septembre 2026 · Mimizan

Balade en Tchanquaroue au coucher de soleil Mimizan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Mimizan Plage
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
40 40 Tarif de base plein tarif

Mimizan

Balade en Tchanquaroue au coucher de soleil

Mimizan Plage Mimizan Landes

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vivez le coucher du soleil en roulant sur la plage accompagné par un mimizanais en Tchanquaroue ( Trottinette électrique XL)
Info et résa au 0623561688   .

Mimizan Plage Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 062356168  contact@charavoile40.fr

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English : Balade en Tchanquaroue au coucher de soleil

L’événement Balade en Tchanquaroue au coucher de soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Mimizan

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