Mimizan

Escape Game Nature Les sorcières du Lac

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 11:00:00

Date(s) :

2026-08-17

D’étranges phénomènes ont lieu depuis quelques temps au bord du lac. En tant qu’experts en contes et légendes, vous êtes appelés à l’aide et faites rapidement le rapprochement avec plusieurs récits locaux sur des sorcières ayant vécues dans la région….En pleine nature, il vous faudra suivre les indices à pied, percer les énigmes et résoudre le mystère en équipe ! A partir de 12 ans, accompagné par un Game Master. .

Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Escape Game Nature Les sorcières du Lac

L’événement Escape Game Nature Les sorcières du Lac Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan