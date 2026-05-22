Escape Game Nature Les sorcières du Lac Mimizan
Escape Game Nature Les sorcières du Lac Mimizan lundi 17 août 2026.
Mimizan
Escape Game Nature Les sorcières du Lac
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:00:00
Date(s) :
2026-08-17
D’étranges phénomènes ont lieu depuis quelques temps au bord du lac. En tant qu’experts en contes et légendes, vous êtes appelés à l’aide et faites rapidement le rapprochement avec plusieurs récits locaux sur des sorcières ayant vécues dans la région….En pleine nature, il vous faudra suivre les indices à pied, percer les énigmes et résoudre le mystère en équipe ! A partir de 12 ans, accompagné par un Game Master. .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Escape Game Nature Les sorcières du Lac
L’événement Escape Game Nature Les sorcières du Lac Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
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