Informations pratiques

Saint-Georges-de-Montclard

Balade en trottinette tout terrain

Saint-Georges-de-Montclard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Trottinette électrique

Eté actif Initiation et balade en trottinette électrique tout terrain.

Accessible à partir de 14 ans. Sur réservation.

17h et 18h45 bourg, 10 €/personne.

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .

Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60

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English : Balade en trottinette tout terrain

L’événement Balade en trottinette tout terrain Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord