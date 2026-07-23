Balade en trottinette tout terrain Saint-Georges-de-Montclard
jeudi 20 août 2026 · Saint-Georges-de-Montclard
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Montclard
Balade en trottinette tout terrain
Saint-Georges-de-Montclard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Trottinette électrique
Eté actif Initiation et balade en trottinette électrique tout terrain.
Accessible à partir de 14 ans. Sur réservation.
17h et 18h45 bourg, 10 €/personne.
Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87 .
Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60
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English : Balade en trottinette tout terrain
L’événement Balade en trottinette tout terrain Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord
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