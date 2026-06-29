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AGENDA · Meyssac

Balade en vélo la Crépuscul’R Meyssac

mardi 7 juillet 2026 · Meyssac

Balade en vélo la Crépuscul’R Meyssac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
44 Route de la Foucherie
Ville
19500 Meyssac
Département
Corrèze
Tarif
48 48 Tarif de base plein tarif

Meyssac

Balade en vélo la Crépuscul’R

44 Route de la Foucherie Meyssac Corrèze

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Rejoignez nous pour une balade à vélo au crépuscule, à l’heure où les paysages se parent de leurs plus belles couleurs. Parcourez des chemins paisibles et profitez de la douceur de la fin de journée
Apéritif et repas en partenariat avec Lou Pe De Gril de Curemonte
Sur réservation   .

44 Route de la Foucherie Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 54 71 51 

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English : Balade en vélo la Crépuscul’R

L’événement Balade en vélo la Crépuscul’R Meyssac a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme

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