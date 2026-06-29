Informations pratiques

Meyssac

Balade en vélo la Crépuscul’R

44 Route de la Foucherie Meyssac Corrèze

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Rejoignez nous pour une balade à vélo au crépuscule, à l’heure où les paysages se parent de leurs plus belles couleurs. Parcourez des chemins paisibles et profitez de la douceur de la fin de journée

Apéritif et repas en partenariat avec Lou Pe De Gril de Curemonte

Sur réservation .

44 Route de la Foucherie Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 54 71 51

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English : Balade en vélo la Crépuscul’R

L’événement Balade en vélo la Crépuscul’R Meyssac a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme