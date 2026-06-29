Balade en vélo la Crépuscul’R Meyssac
mardi 7 juillet 2026 · Meyssac
Informations pratiques
Meyssac
Balade en vélo la Crépuscul’R
44 Route de la Foucherie Meyssac Corrèze
Tarif : 48 – 48 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Rejoignez nous pour une balade à vélo au crépuscule, à l’heure où les paysages se parent de leurs plus belles couleurs. Parcourez des chemins paisibles et profitez de la douceur de la fin de journée
Apéritif et repas en partenariat avec Lou Pe De Gril de Curemonte
Sur réservation .
44 Route de la Foucherie Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 54 71 51
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English : Balade en vélo la Crépuscul’R
L’événement Balade en vélo la Crépuscul’R Meyssac a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme
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