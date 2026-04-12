Meyssac

Meyssac en fête !

bourg Meyssac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Grande fête estivale de Meyssac, 4 jours de concerts gratuits, parade, feu d’artifice, animations de rue et fête foraine. L’événement rassemble des groupes musicaux variés et propose des activités pour tous les âges Restauration sur place .

bourg Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine meyssac.en.fete@gmail.com

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English : Meyssac en fête !

L’événement Meyssac en fête ! Meyssac a été mis à jour le 2026-05-03 par Corrèze Tourisme