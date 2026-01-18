Maison Dada, décalé juste ce qu’il faut…, Maison Dada, Meyssac

Maison Dada, décalé juste ce qu’il faut… 19 et 20 septembre Maison Dada Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de photographies.

Dégustation de produits locaux.

Maison Dada 19 boulevard des Remparts, 19500 Meyssac Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 11 69 06 43 http://www.maison-dada.com Ancienne maison noble.

Exposition photos

© Alexis