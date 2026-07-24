Néhémie Bastien lit René Depestre Meyssac
lundi 10 août 2026 · Meyssac
Informations pratiques
Meyssac
Néhémie Bastien lit René Depestre
Librairie Modestine Meyssac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Dans le cadre des Turennales, le festival culturel à dominante musicale
Présentation de l’œuvre de René Depestre par Anne Dieusaert, directrice littéraire des éditions Seghers, suivie de lectures par
Néhémie Bastien .
Librairie Modestine Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 44 32
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English : Néhémie Bastien lit René Depestre
L’événement Néhémie Bastien lit René Depestre Meyssac a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme
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