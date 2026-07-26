Informations pratiques

Meyssac

Foire Bio et Artisanale de Meyssac

bourg Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La Foire Bio et Artisanale de Meyssac revient pour sa 17ème édition ! Une journée conviviale autour du bio, de l’artisanat et de la nature avec un marché de producteurs, des artisans locaux, des animations pour petits et grands, des conférences, de la musique et un concours de chapeaux végétalisés. Entrée gratuite et restauration bio sur place .

bourg Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 01 43

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English : Foire Bio et Artisanale de Meyssac

L’événement Foire Bio et Artisanale de Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-07-26 par Corrèze Tourisme