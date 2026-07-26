Foire Bio et Artisanale de Meyssac Meyssac
dimanche 13 septembre 2026 · Meyssac
Informations pratiques
Meyssac
Foire Bio et Artisanale de Meyssac
bourg Meyssac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La Foire Bio et Artisanale de Meyssac revient pour sa 17ème édition ! Une journée conviviale autour du bio, de l’artisanat et de la nature avec un marché de producteurs, des artisans locaux, des animations pour petits et grands, des conférences, de la musique et un concours de chapeaux végétalisés. Entrée gratuite et restauration bio sur place .
bourg Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 01 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire Bio et Artisanale de Meyssac
L’événement Foire Bio et Artisanale de Meyssac Meyssac a été mis à jour le 2026-07-26 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Meyssac (Corrèze)
- Meyssac en fête ! Meyssac 7 août 2026
- Feu d’artifice à Meyssac Meyssac 10 août 2026
- Brocante et vide-greniers à Meyssac Meyssac 15 août 2026
- Maison Dada, décalé juste ce qu’il faut…, Maison Dada, Meyssac 19 septembre 2026