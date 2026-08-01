Informations pratiques

Meyssac

Néhémie Bastien lit René Depestre

38 avenue de l’Auvitrie Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Dans le cadre des Turennales, le festival culturel à dominante musicale

Présentation de l’œuvre de René Depestre par Anne Dieusaert, directrice littéraire des éditions Seghers, suivie de lectures par Néhémie Bastien .

38 avenue de l’Auvitrie Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 44 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Néhémie Bastien lit René Depestre

L’événement Néhémie Bastien lit René Depestre Meyssac a été mis à jour le 2026-07-28 par Corrèze Tourisme