Balade en VTT le long de l’Allier Quai d’Allier Coudes
mercredi 28 octobre 2026 · Quai d'Allier · Coudes
Informations pratiques
Coudes
Balade en VTT le long de l’Allier
Quai d’Allier Parking proche de la Maison des Associations Coudes Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
13 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Pédalez au fil de l’Allier pour une balade nature à la découverte des trésors cachés des bords de rivière.
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Quai d’Allier Parking proche de la Maison des Associations Coudes 63114 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Cycle along the Allier River for a nature ride to discover the hidden treasures along the riverbanks.
L’événement Balade en VTT le long de l’Allier Coudes a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme