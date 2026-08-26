Balade en VTT le long de l’Allier Quai d’Allier Coudes

Informations pratiques

Coudes

Balade en VTT le long de l’Allier

Quai d’Allier Parking proche de la Maison des Associations Coudes Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Pédalez au fil de l’Allier pour une balade nature à la découverte des trésors cachés des bords de rivière.

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Quai d’Allier Parking proche de la Maison des Associations Coudes 63114 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Cycle along the Allier River for a nature ride to discover the hidden treasures along the riverbanks.

L’événement Balade en VTT le long de l’Allier Coudes a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme