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AGENDA · Coudes

Balade en VTT le long de l’Allier Quai d’Allier Coudes

mercredi 28 octobre 2026 · Quai d'Allier · Coudes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Quai d'Allier
Adresse
Parking proche de la Maison des Associations
Ville
63114 Coudes
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
5 5 5 13 ans et plus

Coudes

Balade en VTT le long de l’Allier

Quai d’Allier Parking proche de la Maison des Associations Coudes Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Pédalez au fil de l’Allier pour une balade nature à la découverte des trésors cachés des bords de rivière.
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Quai d’Allier Parking proche de la Maison des Associations Coudes 63114 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Cycle along the Allier River for a nature ride to discover the hidden treasures along the riverbanks.

L’événement Balade en VTT le long de l’Allier Coudes a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme